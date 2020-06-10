İstanbul Eğitime Armağan Derneği’nin düzenlediği Yerel Yönetimler ve Dış Ticaret Sanal Konferansı, İSTEAD Genel Başkanı Mert Şener, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün katılımıyla gerçekleşti.

PANEMİDEN SONRA BÜYÜK ÜMİTLER

Konferansta konuşan İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Covid-19’un dünya ekonomisini %10-32 arası düşüreceğinden ve ülkelerin ekonomide karşılıklı olarak çıkarları korumaya odaklanmasından bahsederek, Türkiye’nin Covid-19 pandemisi ardından bir çok sektörde (ticaret zincirinde) büyük ümitleri olduğunu kaydetti.

CİDDİ BİR YEREL YÖNETİM DESTANI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Türkiye’nin dış ticarette ilerleyerek iyi noktalara gelebileceğini kaydetti.

Yerel yönetimlere de değinen Saral, “Türkiye’de sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanı olmasıyla halk ile birleşmiş bir zihniyet değişimi ve dönüşümü yaşanarak ciddi bir yerel yönetim destanı yazılmıştır.” dedi.