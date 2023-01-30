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Ara transfer döneminde Kaan Ayhan transferini tamamlayan Galatasaray, Sassuolo forması giyen bir diğer milli oyuncu Mert Müldür'ü transfer etmek için devreye girdi. Sporx'in aktardığına göre genç oyuncunun temsilcisi transfer teklifini duyurdu.

"GALATASARAY TEKLİF YAPTI" Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan gurbetçi futbolcunun temsilcilerinden avukat Özgür Dobruca, "Galatasaray, Mert için teklif yaptı. Sassuolo da çözüm arıyor. Mert ise bu dönemde Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmıyor." ifadelerini kullandı.

"HEPSİNİ AŞACAK" Genç oyuncu Mert Müldür'ün sakatlığı hakkında konuşan Dobruca, "Sezon başında Juventus maçında bileği kırılmıştı. Sakalıktan yeni çıktı. Bu dönemi takımda değerlendirip, toparlanmak istiyor. Pubisle ilgili de sorunu vardı. Sprintlerde bazen sorun yaşıyor; ama hepsini aşacak." dedi.

"BAYERN VE ARSENAL" Mert Müldür'ü Alman devi Bayern Münih ile Arsenal'in transfer etmek istediğini açıklayan Özgür Dobruca, "Geçtiğimiz yaz Bayern Münih ve Arsenal onu istiyordu; sakatlığı durumu biraz değiştirdi. Ayrıca daha ileri yaşlarda Türkiye'de oynamanın daha iyi olacağını düşünüyor ama işler değişiyor." sözlerini kullandı.

"GALATASARAY ÇÖZÜM ARIYOR" Devre arasında olmasa bile sene sonunda bir sonuç çıkacağına değinen Dobruca, "Galatasaray'ın teklifi ve Sassuolo'nun çözüm arayışı bu dönemde olmasa bile yaz dönemi için başka bir sonuç doğurabilir" diye konuştu.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon sakatlığı nedeniyle 20 maçta forma giyemedi.

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