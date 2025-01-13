Mert Müldür: Hoca nerede oynatırsa oynarım

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Mert Müldür, galibiyeti değerlendirdi.

"HOCA BENİ NEREDE OYNATIRSA OYNARIM"

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Mücadele sonrası konuşan Müldür, "Son haftalarda duran toplara çok çalıştık ve bugün 2 gol attık duran toplardan. Bizim için en önemlisi galibiyetti. Farklı taktiklerle oynuyoruz, takım alışınca çok iyi şeyler ortaya çıkabilir. Hoca beni nerede oynatırsa oynarım, kimsenin bu konuda problemi yok." ifadelerini kullandı.