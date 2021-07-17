Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de devam eden Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'nin ilk madalyası Mert Kahraman'dan gümüş madalya ile geldi.
Şampiyonada 10 bin metre yürüyüş mücadelesinde Mert Kahraman, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, diğer milli atlet Mazlum Demir dördüncü oldu.
İki ay önceki Avrupa Yürüyüş Kupası'nın kürsüdeki ismi Serhat Güngör ise bu kez uzun süre lider götürdüğü yarışmayı 14. olarak tamamladı.
Yarışın başından itibaren önde giden 3 Türk yürüyüşçüden Mert Kahraman, son metreye kadar zirve yarışında kaldı. Bitime 3 tur kala atak yapan İspanyol Paul McGrath'ın arkasında ikinci sıraya çıkan Mert, Rus rakibinin ataklarına karşılık verdi ve finişe 42.32.19 ile ulaştı. En iyi derecesini yarım dakika geliştiren Mert, böylece 2021 Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda kürsüye çıkan ilk Türk atlet oldu.
Yarışta son tura 3. sırada giren Mazlum Demir ise Rus Dimitri Gramaçkov'a geçilince madalyadan oldu. Sona doğru nefes nefese kalan Mazlum, elinden geleni yapmasına rağmen önündeki rakibini yakalayamadı ve yedi saniye farkla dördüncülükte kaldı.
10 bin metre yürüyüşte listedeki favorilerden biri olan Serhat Güngör ise 44.24.69 ile 14. sırada kaldı. 5 bin metreyi lider geçen, 7 bin metrede ise üçüncü durumda olan Serhat, bir tur içinde beş sıra kaybetti ve sonrasında toparlayamadı. Güngör, finişte 1 dakika 52 saniye farkla 14. oldu.
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