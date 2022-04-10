Mert Hakan’a tribünlerden destek

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Galatasaray ile oynadığı derbi mücadelesinde Mert Hakan Yandaş’a tribünler sevgi gösterisinde bulundu. Müsabakanın 84. dakikasında yerini Arda Güler’e bırakan Yandaş’ı saha kenarına gelirken tribünler alkışlarken, Mert Hakan da tribünlere el sallayarak oyun alanını terk etti.

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