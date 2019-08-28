28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mert Hakan, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lige Beşiktaş galibiyetiyle iyi başladıklarını ancak Çaykur Rizespor'a deplasmanda mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirtti.
Çaykur Rizespor karşısında iyi mücadele edemediklerine dikkati çeken Mert Hakan, "O maçı unutmak istiyoruz. Önümüzde Gazişehir Gaziantepspor maçı var, ondan sonra da milli takım maçı arası var. Milli takım arasına en iyi şekilde, kazanıp girmek istiyoruz." dedi.
Mert Hakan, geçen sezon talihsiz sakatlıklar yaşadığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Bu sene yeni hoca, yeni heyecan. Yazın hiç durmadan çok çalışarak geldim, kamp dönemi de benim için iyi geçti. Ayaklarımı yere basıp daha iyi işler yapmak istiyorum. Mert Hakan Yandaş'ın nasıl futbolcu olduğunu göstermek istiyorum. İnşallah sezon da benim için iyi gider, en önemlisi sakatlık yaşamadan gider. Takım arkadaşlarım da ben de sahaya çıktığımız zaman bütün iyi niyetimizle mücadele edeceğiz. İnşallah Allah da nasip ederse benim için bol gollü bir sezon olur. Takımım için de inşallah üst sıralarda yer almayı sağlarız."
Hedefinin A Milli Takım forması giymek olduğunu dile getiren Mert Hakan, "Her Türk insanın istediği gibi ben de istiyorum. İnşallah bana da ay yıldızlı formayı giymek nasip olur. Onun için mücadele edeceğim. İyi başladım, inşallah iyi giderse önümün de açılacağını düşünüyorum." diye konuştu.
ANTRENMAN
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü sahasında Gazişehir Gaziantep ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.
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