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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş: Yarın sahaya çıktığımızda göreceğiz - Fenerbahçe Haberleri

        Mert Hakan Yandaş: Yarın sahaya çıktığımızda göreceğiz

        Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Lille maçı ile ilgili, "Mücadelenin zor geçeceğini biliyoruz. Tecrübeli bir hocamız ve iyi bir takımımız var. Yarına iyi hazırlandık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 19:50 Güncelleme: 05.08.2024 - 19:50
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        "Yarın sahaya çıktığımızda göreceğiz"
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        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın TSİ 21.30'da Lille ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, takımın konakladığı otelde Teknik Direktör Jose Mourinho ile birlikte katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Lille takımıyla ilgili görüşlerini aktararak sözlerine başlayan Mert Hakan, "Uzun yıllardır birlikte oynayan iyi bir takım. Nasıl bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz. Yarın oynayacağımız mücadelenin zor geçeceğini de biliyoruz. Tecrübeli bir hocamız ve iyi bir takımımız var. Yarına iyi hazırlandığımızı biliyorum. İnşallah istediğimiz sonuçla İstanbul’a dönüp, Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

        "FENERBAHÇE FORMASIYLA EN İYİSİNİ VERMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

        Takıma yeni katılan oyuncuların adapte olmaları konusunda her zaman destek verdiğini belirten başarılı orta saha, "Fenerbahçe kulübü çok büyük kulüp. Böyle kulüplerde yeni gelen oyuncularla rekabet çok üst düzeyde. Bu çok normal. Bizim de işimiz bu rekabeti artırıp takıma katkılı olmak ve takımı ileri çekmek. Benim beşinci sezonum, birçok oyuncu ile oynadım. Süre bulduğumda takımım için elimden geleni vermeye çalışıyorum. Bu ne kadar olursa olsun, her zaman bu böyle devam edecek. Takımın birlikteliği bu yönde olduğu için bizi mutlu ediyor. Gelen arkadaşların bir an önce kaynaşıp bize katkı vermesi için yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda da onlarla tatlı bir rekabet içerisinde oluyoruz. Ben forma giydiğim her zaman Fenerbahçe formasıyla en iyisini vermek için mücadele ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Mert Hakan Yandaş, Lille karşısında oynanacak oyunla ilgili gelen soruya, "Yarın sahaya çıktığımızda göreceğiz" yanıtını verdi.

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