Mert Hakan Yandaş'tan TFF'ye tepki! Koronavirüs nedeniyle flaş bir paylaşım yaptı!

Süper Lig'in nisan ayı sonuna kadar planlandığı şekilde seyircisiz olarak oynanmasına karar verildiği TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından açıklanırken bu karara tepkiler gelmeye başladı. Sivassporlu Mert Hakan Yandaş TFF'nin bu kararını eleştirdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mert Hakan, "Oyna devam çünkü bizim bir ailemiz yok" ifadelerini kullandı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki hemen hemen tüm spor organizasyonu ertelenmişti.