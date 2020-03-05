05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, kırmızı-beyazlı forma ile gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Ligde 23 maçta; 6 gol ve 3 asistlik bir performans gösteren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, hafta sonunda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray karşılaşması öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Hafta sonunda iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirten Mert Hakan Yandaş, "İki haftadır galip geliyoruz. Bu da bizi yukarıda tutmayı sağladı. 4'üncü sıradayız ve 5'inci sıradaki takımla 8 puan aramızda fark yaptık. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bu hafta da çok iyi bir takımla çok önemli bir maç oynayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah taraftarımızı sevindireceğiz ve yukarıda kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
"ŞAMPİYONLUĞUN HAYALİNİ KURUYORUZ"
'Takım olarak şampiyonluğun hayalini kuruyoruz' diye konuşan Mert Hakan Yandaş, "Rakiplerimizin oynayacağı maçlara da bakıyoruz. Hepsi birbiriyle oynayacak. Bizim fikstürümüz bir nebze daha da rahatladı. Çünkü rakiplerimizin hepsiyle oynadık. Ama biliyorsunuz diğer Anadolu takımlarına karşı oynamak da çok zor. Çünkü artık herkes can derdinde, herkesin bir hedefi var. O maçlarda daha çok konsantre olmamız lazım. Büyük maçlarda zaten ister istemez maçın atmosferine giriyorsun. Çok güzel bir ortam oluyor. Biz ligin ilk yarısında Galatasaray maçı sonrası seriye başlamıştık. Şu an 2'de 2 yaptık. İnşallah ilk yarıdaki gibi seriyi yakalarız ve hedefimize ulaşırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"SİVAS'TA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Demir Grup Sivasspor'un şampiyon olması halinde Avrupa kupalarına katılacağının hatırlatılması ve Sivasspor forması altında Şampiyonlar Ligi?nde oynamak isteyip istemediğinin sorulması üzerine Mert Hakan Yandaş, "Ben Sivasspor'u Avrupa'ya taşımak istediğimizi söyledim. O ara biraz sancılı ve sıkıntılı geçiyordu. Çok şükür o adımı atmış gibi görünüyoruz. Bu inşallah Şampiyonlar Ligi olur ve olursa inşallah şampiyonluk da olur. Tabi ki Sivas'ta olduğum için çok mutluyum. Bakalım zaman bize ne gösterecek göreceğiz. Şu an için bir şey söyleyemem" şeklinde konuştu.
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