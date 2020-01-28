S\u00fcper Lig de 19. hafta kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda \u00c7aykur Rizespor la 1-1 berabere kalan Sivasspor da Mert Hakan Yanda\u015f ma\u00e7 sonunda a\u00e7\u0131klamalar yapt\u0131. Kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n hakemine tepki g\u00f6steren Mert Hakan Yanda\u015f, Gol\u00fcn dakikas\u0131na bakarsak g\u00fczel. Ancak i\u015ftah ve oyun olarak \u00e7ok k\u00f6t\u00fc oynad\u0131k. \u0130kinci yar\u0131 ger\u00e7ek Sivasspor u g\u00f6sterdik. bu Oynad\u0131\u011f\u0131m\u0131z oyundan keyif alan bir tak\u0131m\u0131z. Sezon ba\u015f\u0131ndan beri b\u00fct\u00fcn tak\u0131m, iyi futboldan bahsediyoruz. T\u00fcrkiye de iyi futbol oynamaya \u00e7ak\u0131\u015fan 4-5 tak\u0131mdan biriyiz. Ancak hakemlerimiz \u00e7ok garip. Sa\u011f bek 3 dakika yat\u0131yor, 4 dakika uzatma veriliyor. Biz bunu s\u00f6yledi\u011fimizde de bizi tersliyorlar. Zoruma gidiyor. Futbolun bizim i\u00e7in sosyal bir \u015fey olmas\u0131 laz\u0131m ve bizim de zevk almam\u0131z laz\u0131m. Hakemlerin top oynayan ve oynamayan\u0131, yere yatan\u0131 ay\u0131rt etmesi laz\u0131m. Biz iyi oynayaca\u011f\u0131z, yere yatmadan, g\u00fczel futbol izletece\u011fiz. Biz bu yola ba\u015f koyduk. \u015eampiyon olal\u0131m ya da olmayal\u0131m sonuna kadar m\u00fccadele edece\u011fiz. Bug\u00fcn de ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131m\u0131z gibi sahadan ba\u015f\u0131m\u0131z dik ayr\u0131laca\u011f\u0131z. \u015feklinde konu\u015ftu. \u0130K\u0130NC\u0130 YARI S\u0130VASSPOR G\u0130B\u0130 OYNADIK \u0130kinci yar\u0131da tak\u0131m olarak daha iyi m\u00fccadele ettiklerini s\u00f6yleyen Yanda\u015f, \u0130yi ba\u015flamad\u0131k oyuna rakip de bizden cesaret\u00a0ald\u0131 ve ger\u00e7ekten topu iyi tuttular ayaklar\u0131nda. Cezal\u0131 oyuncular\u0131m\u0131z da vard\u0131, ger\u00e7i bunun pek bir \u00f6nemi yok. Bizde kim oynarsa oynas\u0131n en iyisi i\u00e7in m\u00fccadele eder. \u0130kinci yar\u0131 Sivasspor gibi oynad\u0131k, Yasin \u00d6ztekin e nasip oldu gol atmak da. Ona da ho\u015f geldin diyorum. ifadelerini kulland\u0131.