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Mert Hakan Yandaş: "Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız"

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde hasara sebep olan depremin ardından kulübün düzenlediği yardım kampanyasına destek oldu

Giriş: 07.02.2023 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Mert Hakan Yandaş:
İHA

Fenerbahçe, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hasara sebep olan depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Ülker Stadyumu’nda depremzedeler için gerekli malzemelerin toplandığı yardım kampanyasına, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş da katıldı.

Burada kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Mert Hakan, "Vatanımıza, milletimize başsağlığı diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere sabır, enkaz alında olanlara ve yakınlarını enkaz altından çıkarmaya çalışanlara da Allah’tan yardım diliyorum. Dualarımız onlarla. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Canımız çok sıkkın. Elimizden bir şey gelmemesi daha üzücü, ne yapabiliyorsak yapmaya çalışıyoruz. Orda bulunan yakınlarımızla konuşuyoruz, durum gerçekten çok vahim. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Biz elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Keşke orda onlara sahada yardımcı olabilsek. Bu mümkün olursa gitmeyi de düşünüyorum. Çok üzgünüz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

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