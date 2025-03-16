Mert Hakan Yandaş: Camiamızdan özür diliyorum

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından Mert Hakan Yandaş, maçın ardından konuştu.

"CAMİAMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

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Mert Hakan Yandaş, açıklamasında Fenerbahçe camiasından özür diledi.

Mert Hakan Yandaş, "Ben camiamızdan özür diliyorum. Ne söyleseler haklılar. Başka da diyecek bir şey yok!" dedi.