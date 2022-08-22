Mert Hakan ve Alioski, ligde ilk kez kadroda - FB Haberleri

İHA

Sezon başında sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş ile yeni transfer Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski, Austria Wien maçının kadrosunda yer almıştı. Alioski, Wien mücadelesine 11'de başlarken, Mert Hakan ise forma giyememişti. İki futbolcu, Adana Demirspor mücadelesinde yedek kulübesinde yer alırken, bu sezon ilk kez bir lig maçında kadroda şans buldu.

JOAO PEDRO DA İLK KEZ

Fenerbahçe'nin yeni transferi İtalyan forvet Joao Pedro, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez kadroda yer alıyor. Sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan Pedro, Teknik Direktör Jorge Jesus tarafından Adana Demirspor müsabakasının kadrosuna alındı.