Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla tamamladı. Bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu Mert Hakan Yandaş, antrenmanda açıklamalarda bulundu.

“YÜREKTEN İNANAN BİR EKİP VAR”

Mert Hakan Yandaş, takımın gidişatını, takımda her şeyin yolunda olduğunu belirterek, “İlk önce ben bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İstanbul’da mükemmel bir mücadele gösterdiler. Biz haftalardır söylüyoruz, sezon başladığından beri. Kim oynuyor, kim oynamıyor hiç önemli değil gerçekten. Her hafta bizim kaybedeceğimizi bekleyenler yanılıyor. İnşallah bu böyle devam eder. Gerçekten, yürekten inanan bir ekip var burada. Her şey yolunda bizim için. İnşallah bu böyle devam eder. Hem kupada hem ligde istediğimiz yere ulaşırız” dedi.

“KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Bireysel hedefi ile ilgili yöneltilen soruya Yandaş, “Bu hafta cezalıydım. İnşallah kupa maçında son bıraktığım gibi devam ederim. Gol atmaya ve gol attırmaya devam ederim. Takıma katkı sağlamaya devam ederim. Çünkü gerçekten aile ortamımız var. Biz burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Evde zaman geçirmek yerine gelip tesiste zaman geçirmeyi tercih ediyoruz. Ligde gülüp eğlenmeye iyice alıştık. Çok güzel bir ortamımız var, burada bulunduğum için gerçekten mutlu ve gururluyum. İnşallah bu böyle devam edecek. Ben de performansımı artırarak devam etmek istiyorum” cevabını verdi.

“KENDİMİZİ STRESE SOKMAYA GEREK YOK”

Yandaş son olarak şampiyonluk düşüncesi ile ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

“Şampiyonluk konuşuluyor, biz de tabii ki istiyoruz. Kim istemez ki? Gerçekten inanılmaz bir şeyi başarmış oluruz. Bunu bir Bursaspor başardı. Onun üzerine de bayağı yıllar geçti. Şimdi bizim yakın olduğumuz görülüyor ama onu konuşup kendimizi strese sokmaya da gerek yok. Biz maç maç iyi mücadele etmeye çalışıyoruz. Gerçekten keyif almaya çalışıyoruz sahaya çıktığımız zaman. İlk önce çok iyi mücadele etmek istiyoruz. Aklımızda hep mücadele etmek var. Onu başardıktan sonra zaten oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Biz şampiyonluktan ziyade hem kupada hem ligde iyi maçlar oynayamaya çalışıyoruz. İnşallah sonra hem kupada hem de ligde istediğimiz gibi biter diye düşünüyorum.”