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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Mert Günok: Turu geçtiğimiz için mutluyuz - Beşiktaş Haberleri

        Mert Günok: Turu geçtiğimiz için mutluyuz

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 3´üncü Ön Eleme Turu´na yükselen Beşiktaş´ta kaleci Mert Günok, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 10:58
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        Mert Günok: Turu geçtiğimiz için mutluyuz
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        Siyah-beyazlı futbolcu Mert Günok, Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulundu.

        Arnavutluk ekibi KF Tirana´yı 3-1 ve 2-0´lık skorlarla yenerek tur atlayan Beşiktaş´ın 34 yaşındaki file bekçisi, "Zorlu bir zeminde oynadık. Zeminden dolayı zorluk da yaşayacağımızı biliyorduk. Maçtan önce de istenmeyen olaylar çıktı. Ancak konsantrasyonumuzu da fazla bozmadı. Zeminin gerektirdiği gibi oynadık. Oyun planımızın dışına çıktık. Bu sene pas oyununu benimseyen bir yapımız var. Uzun paslarla oynamak zorunda kaldık. Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Gol yemeden galibiyet aldığımız için de mutluyuz" dedi.

        "OYNADIĞIM EN KÖTÜ ZEMİNLERDEN BİRİYDİ"

        Gol yemeden kazandıkları için mutlu olduklarını vurgulayan tecrübeli kaleci, "Benim bugüne kadar oynadığım en kötü zeminlerden biriydi. Stat atmosferi çok güzel ancak zemin sıkıntılıydı. Belki de sıcağın da etkisiyle takımımız ilk yarının son 15 dakikasında oyundan düştü. Bunu ben de gördüm. Arkadan uyarılarımızı yapmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

        Siyah-beyazlıların, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3´üncü Eleme Turu´nda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile eşleşmesini de değerlendiren Mert Günok, "Bizim için zorlu bir karşılaşma olacak. Hedefimiz bir sonraki tura geçip sonra da gruplara kalmak. Sezon başı olmasından dolayı ve her takımın gruplara kalmak için mücadele etmesinden ötürü kolay maç olmayacak. Bizim hedefimiz büyük. İnşallah gruplara kalacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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