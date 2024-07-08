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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Mert Günok'tan paylaşım: Çıtayı artık daha yukarı koymalıyız - Futbol Haberleri

        Mert Günok'tan paylaşım: Çıtayı artık daha yukarı koymalıyız

        A Milli Futbol Takımı'nın başarılı kalecisi Mert Günok EURO 2024 sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 16:11 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:21
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        "Çıtayı artık daha yukarı koymalıyız"
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        A Milli Takım'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Türkiye'nin EURO 2024'ten elenmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Günok, "Güzel ülkemiz her şeyin en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

        İşte Mert Günok'un açıklamasının tamamı:

        "Güzel ülkemin güzel insanları;

        Bizler, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çıktığımız Avrupa Şampiyonası’nda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sizinle beraber büyük hayaller kurduk. Gurbetteyken sizin desteğinizle kendimizi evimizde gibi hissettik. Gönül isterdi ki sonuna kadar gidelim ve bir hayali gerçeğe dönüştürelim, olmadı… Bunun için çok üzgünüz.

        Kamp boyunca bizlerin iyiliği için canı gönülden çalışan sağlık ekibimiz, malzemecilerimiz, mutfak çalışanlarımız, güvenlik çalışanlarımız ve diğer tüm emekçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum.

        Bu takım sizlerin de desteğiyle çıtayı artık daha yukarıya koymalı. Futbolun bu kadar sevildiği güzel ülkemizde, başarı için yıllarca beklemek yerine, hedef her sene şampiyonalara katılmak ve başarılı olmak olmalı. Bunu başaracak gücümüz var. Yeter ki birlik olalım, birlik olduğumuzda neler başardığımıza bakalım.

        Güzel ülkemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Ne mutlu Türk’üm diyene! "

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