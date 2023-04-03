Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlıların başarılı eldiveni Mert Günok, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mert, takım arkadaşlarını galibiyetten ötürü tebrik ederek, "Deplasmanda 10 kişi kaldıktan sonra maçı çevirmek ve sonrasında farka gitmek kolay iş değil. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler özellikle 10 kişi kaldıktan sonra. Bizim için güzel bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

''BİRÇOK KIRILMA ANI YAŞANDI''

Karşılaşmada birçok kırılma anı olduğunu aktaran deneyimli file bekçisi, "Maçta aslında birçok kırılma anı yaşandı diyebiliriz. Valencia'nın kaçırdığı pozisyon var. Kaçan penaltı var. Sonrasında yine Fenerbahçe'nin girdiği pozisyonlar var. Yani seyir zevki yüksek, heyecanlı ve güzel bir maç oldu. Birçok kırılma anı vardı" ifadelerini kullandı.