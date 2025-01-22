Mert Günok: Hocamız pozitif enerjiyle geldi

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, galibiyeti değerlendirdi.

Bolu'da hayatını kaybedenler için maçı kazandıklarını söyleyen Mert Günok, "Ülkemizde yaşanan kötü olay sonrasında maça çıkıp Türk futbolu adına güzel bir galibiyet almak tabii ki değerli ama futboldan daha önemli şeyler var. Biz sadece bugün Türk futbolu adına güzel bir gece geçirdik." dedi.

"TARAFTAR DESTEĞİ ÇOK GÜZELDİ"

Taraftar desteğinin önemli olduğunu belirten Günok, "Güzel bir taragtar desteği vardı. Stadı full doldurmuşlardı. Eski dönemlerde yaşayan Beşiktaş taraftarını bugün gördük Bununla beraber. Takım da yukarıya çekildi ve iyi bir galibiyet aldık." yorumunda bulundu.

"NİCE 100 MAÇLARA"

Bugün 100. maçına çıkan başarılı eldiven, "Benim amacım futbolu Beşiktaş'ta bırakmaktı, önümde daha uzun yıllar var. Bu sözleşme bitimiyle futbolu bırakacağım diye bir durum yok. Başkanımız geldikten sonra hızlı bir şekilde bu konuyla ilgilendi. Bugün 100. maçıma çıktım, daha nice 100 maçlara çıkmak istiyorum." açıklamasını yaptı.