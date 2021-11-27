Mert Günok hastaneye götürülüyor

Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ta bir şok da Mert Günok'tan geldi. Mücadelenin 89. dakikasında sakatlanan ve yerde kalan Mert Günok'un ambulansla hastaneye götürüldüğü belirtildi.

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