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Mert Günok: "Gerekli mücadeleyi veremedik"

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Giriş: 04.02.2023 - 19:21 | Güncelleme: ABONE OL
Mert Günok:
HABERTURK.COM

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Sivasspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mert Günok yaptığı açıklamada, "Yenilgiden sonra konuşmak zor. Bu tarz bir sahada, böyle bir zeminde nasıl oynamamız gerektiğini konuştuk ama uygulayamadık. Çok uzun top yaptık. Pas yapmamız gerekirdi ama zemin müsaade etmedi. İkinci topları almamız gerekiyordu. Gerekli mücadeleyi veremedik." dedi.

Ayrıca, "Rakip bizden daha istekliydi. İstediklerimizi yapamadık, iyi mücadele edemedik. Rakip kontrataklarla, ikinci toplarla nispeten başarılı oldu. Çok pozisyon vermedik ama pozisyon da bulamadık." ifadelerini kullandı.

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