Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Mert Günok "Maça, topa sahip olarak başladık. Onların yapmak istediklerine ayak uydurduk. İyi başlayamadık. Duran toplardan golleri yedik. Bizim için daha da üzücü oldu. İlk yarıda birkaç pozisyon verdik ama bunlar kendi hatalarımızdan dolayıydı. İkinci yarıda daha cesur oynadık. Beraberliği yakaladık, belki öne de geçebilirdik. Kaybettiğimiz henüz bir şey yok. Maçlarımızı içeride oynayacağız. İzlanda ile sahamızda oynayacağız. Grubun gidişatını belirleyecek. Bu yolun sonu EURO 2020 olacak" dedi.