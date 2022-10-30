Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başlasa da bu sezon kadroda yer bulamamıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle birlikte eldivenleri alan Mert Günok, 27 Kasım 2021’de oynanan Giresunspor maçından 337 gün sonra Ümraniyespor karşılaşmasıyla yeniden sahaya çıktı.

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