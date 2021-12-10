Mert Grup Sigorta: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

Mert Grup Sigorta: Paskova, Özge Nur Çetiner, Ceneida, Biryukova, Merve Çepni, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Defne Tokol, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Beren Yeşilırmak, Esra Demirkıran)

Setler: 16-25, 25-23, 25-22, 22-25, 13-15

Süre: 136 dakika (24, 28, 33, 29, 22)