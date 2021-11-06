Mert Grup Sigorta: 1 - VakıfBank: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, Aysim Erginay

Mert Grup Sigorta: Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Biryukova, Merve Çepni, Cansu Aydınoğulları (Gizem Çerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Selin Toy, Ayça İsmailçebioğlu, )

VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ogbogu, Meryem Boz, Bartsch, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Haak, Guimaraes, Aylin Acar)

Setler: 23-25, 18-25, 28-26, 13-25

Süre: 112 dakika (28, 27, 30, 27)