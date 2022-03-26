Mert Grup Sigorta: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alpaslan, Ali Sarıkuzu

Mert Grup Sigorta: Canus Aydınoğluları, Paskova, Merve İkbal Albayrak, Lopez, Biryukova, Özge Nur Çetiner (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Seda Menekşe, Ayça İsmailçebioğlu, Melek Erpin Erbuga, Merve Çepni)

Fenerbahçe Opet: Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic (Gizem Örge, Cansu Çetin, De Souza, Buse Ünal, Beliz Baskır, Dicle Nur Babat, İpar Özay Kurt, Tutku Burcu Yüzgenç)

Setler: 19-25, 11-25, 17-25

Süre: 69 dakika (24, 21, 24)