Mert Fırat'ın sesinden Sabahattin Ali öyküleri...

Kültür sanat camiasının sevilen isimlerinden Mert Fırat, Epsilon Yayınevi’nin Sabahattin Ali edisyonlarını taçlandıran bir projeye imza atıp yazarın iki öyküsü ve bir şiirini seslendirdi. Sabahattin Ali’nin öykü ve şiirlerinin bilinirliğini artırmayı amaç edinen kayıtlar, edebiyatseverlerin ücretsiz erişebileceği bir armağan…

Mert Fırat’ın sesiyle hayat bulan “Değirmen” ve “Sırça Köşk” adlı öyküler ile yazarın “Ses” öyküsünde yer alıp “Leylim Ley” adıyla bestelenmiş şiirine, Epsilon Yayınevi etiketiyle yayımlanan kitapların arkasında yer alan QR kod aracılığıyla veya Epsilon Yayınevi’nin resmi Youtube kanalından ücretsiz erişilebiliyor.

KÜRK MANTOLU MADONNA

Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna önce 1940-41 yıllarında gazete tefrikası olarak, daha sonra 1943 yılında kitap halinde yayımlanmıştı. Eserin tefrikaları ve ilk basımı karşılaştırılarak hazırlanan bu yeni basım, dönemin yaşantısına dair notlar ve metindeki eski sözcüklere dair açıklamalar içeriyor. Yeni, özgün, eserin ruhuna nüfuz eden bir okuma deneyimi sunuyor.

Kapak Tasarımı: Ethem Onur Bilgiç

İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN

Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri İçimizdeki Şeytan önce 1939 yılında gazete tefrikası olarak, daha sonra 1940 yılında kitap halinde yayımlanmıştı. Eserin tefrikaları ve ilk basımı karşılaştırılarak hazırlanan bu yeni basım, dönemin yaşantısına dair notlar ve metindeki eski sözcüklere dair açıklamalar içeriyor. Yeni, özgün, eserin ruhuna nüfuz eden bir okuma deneyimi sunuyor.

Kapak Tasarımı: Ethem Onur Bilgiç

KUYUCAKLI YUSUF

Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri Kuyucaklı Yusuf önce 1932-37 yılları arasında gazete tefrikası olarak, daha sonra 1937 yılında kitap halinde yayımlanmıştı. Eserin tefrikaları ve ilk basımı karşılaştırılarak hazırlanan bu yeni basım, dönemin yaşantısına dair notlar ve metindeki eski sözcüklere dair açıklamalar içeriyor. Yeni, özgün, eserin ruhuna nüfuz eden bir okuma deneyimi sunuyor.

Kapak Tasarımı: Ethem Onur Bilgiç

ROMANLAR, ÖYKÜLER, MEKTUPLAR, ŞİİRLER, YAZILAR, TUTANAKLAR

Kapak Tasarımları: Ethem Onur Bilgiç