Sosyetik güzel daha sonra da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı: Her gün yeniden aşık olduğum adam... İyi ki doğmuşsun, iyi ki birbirimizi bulmuşuz. Her günümüz, her senemiz bir öncekinden daha güzel geçsin. Seni çok seviyorum canım sevgilim...