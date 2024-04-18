Mert Demir, Fatma Turgut'un rekorunu kırdı

Sahne sonrası verdiği mini söyleşide, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ülkemizin kültür ve sanat dünyasına önemli bir katkı sunduğunu söyledi ve ekledi; "Çok güzel bir buluşma alanı yaratıldı. Biz sanatçılar da, tüm halk da bu fırsatı çok güzel değerlendiriyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali, herkesin katılabileceği bir etkinlik olması, çok geniş kitlelere ulaşılabiliyor olması adına önemli bir fırsat. Bu fırsatı her ortamda yakalayamadığımız için çok özel bir festival. Böyle bir fırsat gelince direk atladım. Benim için muhteşem bir gündü. Bence festival katılımcıları hiçbir konseri kaçırmasın, hepsine gelsin. Bugün burada çok büyük bir kalabalık gördüm. Ben de diğer şehirlerde konserler serisine devam edeceğim."