22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya Serie A takımlarından Roma'nın Gençlerbirliği'nden transfer ettiği 22 yaşındaki Türk stoper Mert Çetin, Roma'nın televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Sporx'te yer alan habere göre imza töreninde iddialı sözler kullanan Mert Çetin, ''Roma, her zaman benim hayalimdi. Beni zamanla tanıyacaksınız ve o zaman ne kadar değerli olduğumu göreceksiniz. Sürekli Cengiz ile konuşuyorum, bana burada takım olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Cengiz, dil konusunda da bana yardımcı oluyor. En yakın zamanda İtalyanca öğrenmeye başlayacağım.'' sözlerini kullandı.
''REKABET İÇİN HAZIRIM''
Roma'ya oynamak için geldiğini belirten genç futbolcu, diğer defans oyuncularına da mesaj göndererek ''Saha içinde sürekli birbirimize yardımcı olacağız. Bana Roma taraftarlarını da anlattılar. Sahaya çıkıp değerimi göstermek için sabırsızlanıyorum. İtalya Ligi çok zorlayıcıdır, bir defans oyuncusunun en çok gelişebileceği lig burasıdır. Teknik Direktör Fonseca, beni ne kadar istediğini anlattı. Defans oyuncusu olarak kendimi oldukça güçlü hissediyorum ve Roma'daki diğer defans oyuncularıyla rekabete girmeye hazırım.'' dedi.
''İSMİMİ BİRKAÇ YIL İÇİNDE ÇOK DUYACAKSINIZ''
Yakın zamanda isminin daha çok duyulacağını belirten 22 yaşındaki Milli futbolcu, ''Benim idolüm Sergio Ramos ama ben Mert Çetin'im ve inanıyorum ki birkaç yıl içinde hepiniz benim ismimi daha çok duyacaksınız. Sert ve agresif bir futbolcuyum. Geriden oyun kurarım. Tabii ki daha geliştirebileceğim çok şey var. Şu an Türk futbolunun altın çağı yaşanıyor, Avrupa'da çok sayıda iyi Türk futbolcu var. Eğer Türkiye Milli Takımı'nı takip ediyorsanız, yeni jenerasyonun ne kadar güçlü olduğunu görürsünüz.'' şeklinde konuştu.
''FENERBAHÇE VE GALATASARAY BENİ İSTEDİ''
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da kendisine teklif geldiğini itiraf eden Mert, "Fenerbahçe ve Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımları. Onlar da beni istedi ama benim her zaman hayalim Avrupa'nın büyük takımlarında oynamaktı. Burada kim olduğumu herkese göstermek istiyorum.'' diyerek sözlerini tamamladı.
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