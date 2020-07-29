Mersinli gençler, mesire alanlarından bir saatte 1,5 ton çöp topladı

AA

Kayacı bölgesindeki temizlik çalışmasında, AK Parti İlçe Başkanı Serdal Kaya da gönüllü gençlere destek verdi.Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlere çevreye duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.Doğaya atılan cam kırıklarının yangınlara neden olduğuna değinen Kaya, "Özellikle piknikçilerimizden isteğimiz, atıkları doğaya atmasınlar." dedi.Gönüllü gençlerden Muhammet İçel de böyle bir çalışma gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.Gençlerden Raziye Gürsoy ise herkesi doğaya sahip çıkmaya davet etti. Gürsoy, temizlik çalışmalarını ilçede farklı alanlarda devam ettireceklerini dile getirdi.Çalışmada, yaklaşık bir saatte 1,5 ton çöp toplandı.