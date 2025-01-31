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        Haberler Yaşam Mersinli çiftçi ceviz bahçesinde buldu

        Mersinli çiftçi 5 kilogramlık istiridye mantarı buldu

        Mersin Mut ilçesinde bir çiftçi, ceviz bahçesinde 5 kilogramlık istiridye mantarı buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:36 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:36
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        Mersinli çiftçi ceviz bahçesinde buldu
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        Mersin Mut ilçesine bağlı Sertavul Yaylası'ndaki Akçeşme mevkisinde ceviz bahçesi olan çiftçi Ömer Aslan, ağaçlarını kontrol ettiği sırada büyük bir istiridye mantarı gördü.

        Aslan, tüm haliyle kökünden çıkardığı istiridye mantarını şehir merkezine getirdi.

        Terazi yardımıyla 5 kilogram olduğu belirlenen mantar, görenlerin dikkatini çekti.

        Ömer Aslan, gazetecilere, dağlık alanlarda zaman zaman mantar topladığını söyledi.

        Ceviz ağaçlarını kontrol ettiği bölgede istiridye mantarını fark ettiğini anlatan Aslan, "Kesilmiş meşe ağacının dibinden çıkan mantarı gördüm. İlk kez bir mantarın bu kadar büyüğüne rastladım" dedi.

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        #İstiridye mantarı
        #mersinli çiftçi
        #haberler
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