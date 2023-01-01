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Mersinli çevreciler geleneği bozmadı, yeni yılın ilk günü yine denize girdi

Mersin'in Bozyazı ilçesi sahilinde 9'uncu kez buluşan çevreciler, bu yıl da yeni yılın ilk günü denize girdi. Çevreciler, bu yıl "Sıfır atık" teması ile yüzdü. Turkuaz Grup lideri Dr. Bahadır Karakoç, "Bu sene çevre kirliliğinin önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atıkların en aza indirilmesi maksadıyla 'Sıfır atık' temasını vurgulayacağız" dedi

Giriş: 01.01.2023 - 15:57 | Güncelleme: ABONE OL
Mersinli çevreciler yeni yılın ilk gününde yine geleneği bozmadı
DHA

Mersin'in Bozyazı ilçesinde her yılın ilk günü denize giren çevreciler, bu yıl da geleneği devam ettirdi. Hava sıcaklığının 20 derece olduğu ilçede 9'uncu kez buluşan çevreciler, bu yıl "Sıfır atık" teması ile yüzdü.

Bozyazı sahilinde 365 gün denize girilebildiğini belirten Turkuaz Grup lideri Dr. Bahadır Karakoç, "Hem çevreye, doğaya dikkat çekmek hem de güzel havanın tadını çıkartmak için bir araya geldik. Her etkinlikte farklı bir tema belirledik. Bugüne kadar bölge turizmi, muz üretimi ve sorunları, çilek yetiştiriciliği, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sebebiyle 'maske, mesafe ve hijyen', dünyayı ve bölgeyi tehdit eden 'kuraklık ve su tasarrufu' temalarını öne çıkardık. Bu seneyse çevre kirliliğinin önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atıkların en aza indirilmesi maksadıyla 'Sıfır atık' temasını vurgulayacağız" dedi.

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