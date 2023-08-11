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        Haberler Yaşam Mersin’in saklı cenneti: Yerköprü Şelalesi

        Mersin'in saklı cenneti: Yerköprü Şelalesi

        Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden, Ermenek Çayı üzerinde bulunan Yerköprü Şelalesi, kendine özgü ekosistemi, derin vadi içerisindeki doğal yapısı ve manzarasıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 11:35
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          Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'deki 110 tabiat anıtı'ndan biri olarak tescillenen ve Mut ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Yerköprü Şelalesi'nin bulunduğu alan, tabiat parkı olarak koruma altında tutuluyor.

        • 2

          Gezende Kanyonu’ndan ve derin vadilerden geçen Ermenek Çayı üzerindeki şelalenin, yaklaşık 110 milyon yıl önce Kretase (Tebeşir) Dönemi'nde oluştuğu belirlendi.

        • 3

          Şelalenin, 30 metre yükseklikten aktığı noktadaki su tünelinde doğallığı bozulmamış sarkıt ve zengin bitki örtüsü yer alıyor.

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          Parkın içerisindeki yürüyüş parkuru, köprüler, merdivenler, dinlenme alanları ve seyir terasları, ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunuyor.

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          Yeşilliklere bürünmüş vadideki şelale, özellikle sıcak havalarda yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından biri olarak öne çıkıyor.

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