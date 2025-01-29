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        Haberler Spor Basketbol Mersin’i dünyaya açan Çimsa’dan kadın basketboluna büyük destek - Basketbol Haberleri

        Mersin’i dünyaya açan Çimsa’dan kadın basketboluna büyük destek

        Türk sporuna desteklerini sürdüren Çimsa, kadın basketbolunun ilham verici takımlarından Mersin Çukurova Basketbol Spor Kulübü'nün isim sponsoru oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 13:34 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:34
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        Mersin'i dünyaya açan Çimsa'dan kadın basketboluna büyük destek
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        Sabancı Holding iştiraki Çimsa, faaliyet gösterdiği bölgelerde ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemeyi sürdürüyor. Mersin Fabrikası’nı, teknolojik ve operasyonel anlamda dünya yapı malzemeleri literatürüne sokan Çimsa, kadın basketbolunda Mersin’in önemli değerlerinden olan Mersin Çukurova Basketbol Spor Kulübü (Mersin ÇBK) ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

        “SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ, BU TOPRAKLARIN KALKINMASI İÇİN KULLANIYORUZ”

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çimsa CEO’su Umut Zenar, hayatın her alanında kadınların desteklenmesini şirket olarak en büyük önceliklerden biri olarak ele aldıklarının altını çizerken, “Çimento farklı malzemeleri, büyük yapıları bir arada tutma işlevi gören bir malzeme. Bir birleştirici, güçlendirici... Biz sporu da aynı bu şekilde görüyoruz. Sporun, ülkemizi ve insanımızı bir arada tutan çok önemli bir değer olduğuna inanıyoruz. Özellikle kadınlar sahada oldukça, onların temsil ettiği değerler ülkemizde yayılmaya devam edecek. Biz de bu yolculukta kadınlarımızın yanında olacağız. Sporun birleştirici gücünü, bir kez daha, bu toprakların kalkınması, sosyal gelişimi için kullanacağız” ifadelerini kullandı.

        Çimsa’nın bugün bir dünya şirketine dönüşmesinden büyük gurur duyduklarının altını çizen Umut Zenar, “Bununla birlikte, Türkiye’ye, Mersin’e karşı sorumluluklarımızı asla unutmuyoruz. Bugün Mersin fabrikamız gri çimento, beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimento (CAC) üretimi yapabilen dünyadaki tek fabrika konumunda. Dolayısıyla bizim sektörümüzde tüm dünya, aslında Mersin’in ne kadar önemli olduğunu biliyor. Son yıllarda kadın sporcularımız da bu yolda çok önemli başarılar elde etti. Mersin’i, kadın basketbolunda Avrupa’nın en önde gelen organizasyonlarına büyük bir gurur ve başarıyla temsil ettiler. Umuyoruz bu başarılar devam edecek. Biz de bu yolculukta kadın sporcularımızın yanında olacağız” dedi.

        Diğer yandan, gerçekleştirdikleri sponsorluğun, Çimsa Mersin ÇBK’nın pilot takımı olarak faaliyet gösteren ÇBK Mersin Gelişim’i de kapsadığını hatırlatan Umut Zenar, “Bu, kadın sporcularımıza olan desteklerimizi nasıl uzun vadeli bir stratejiyle hayata geçirdiğimizin bir göstergesi. Bugün ÇBK Mersin Gelişim; Adana, Bursa, Hatay gibi farklı şehirlerden gelen 16 genç kadın sporcumuzun yer aldığı bir takım. Öte yandan, faaliyet gösterdiğimiz farklı şehirlerimizde de bu desteklerimizi sürdürüyoruz. Afyon’da uzun yıllardır arkasında durduğumuz Çimento Spor Basketbol Amatör Spor Kulübümüzle, genç sporcuların yetişmesine; erken yaşlardan itibaren onları sporun evrensel değerleriyle tanıştırmaya olanak sağlamaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

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