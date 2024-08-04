Mersin’deki atıcılık kompleksine Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’ın adı verildi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabancada kazandıkları gümüş madalyayla oyunlar tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını getiren Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’ın isimlerinin, Mersin’deki olimpik atıcılık kompleksine verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Erdemli ilçesindeki atış poligonunun adının, "Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi" olarak değiştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Paris 2024’te atıcılık branşında gümüş madalya kazanan milli sporcularımızın adlarını spor kompleksine vererek onları onurlandırmak istedik. Türkiye’ye atıcılıkta ilk madalyasını kazandıran bu iki değerli sporcumuzun isimlerini gelecek nesillere ilham olması temennisiyle Mersin’in Erdemli İlçesindeki olimpik atıcılık kompleksine verdik. Atıcılıkta alınan tarihi başarının, bu branşa olan ilgiyi artıracağına inanıyorum. İnşallah, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde nice başarılı sporcular yetiştiririz, nice şampiyonlar çıkar."