İHA

Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle, otomobil deniz kenarındaki kayalıkları aşarak denize düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı Jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri Sahil Güvenlik ekipleri ile birlikte bir süre deniz içerisinde otomobil aradı.

Otomobil, olay yerine gelen dalgıç ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince vinç kullanılarak denizden çıkartıldı.

Araçtan içerisinde sıkışan Oğuzhan Korkmaz, hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.