Mersin ve Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Operasyon kapsamında Mersin'de 6, Şırnak'ta ise 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'üne ev hapsi cezası verildi. 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.