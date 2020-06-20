Mersin Valiliğinden, CHP üyesine iftira iddiasına ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, parti üyesi bir kadına iftira atıldığına yönelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "CHP Milletvekili Alpay Antmen'in bahsettiği kadın üyelerine iftira ettiği iddia edilen M.D, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış olup yasal işlemler devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.