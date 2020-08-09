Mersin Uluslararası Limanı Lübnan'a yardıma hazır - MERSİN

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, AA muhabirine, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta acı bir felaketin yaşandığını belirterek, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediğini aktardı.

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