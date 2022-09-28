Mersin'de hain saldırıyla ilgili 22 zanlı yakalandı! 30 kişi için gözaltı kararı!

Mersin Son dakika:Mersin'de hain saldırıyla ilgili 22 zanlı yakalandı! 30 kişi için gözaltı kararı!

AA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİLERİN ADRESİ TESPİT EDİLDİ AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında 22 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

BİR POLİS MEMURU ŞEHİT OLMUŞTU Mersin'de iki kadın terörist tarafından polis evine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı.

TERÖRİSTLER ÖLÜ ELE GEÇİRİLMİŞTİ Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü. OPERASYON AĞI GENİŞLETİLDİ Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

30 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve 17 belediye çalışanın da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ÖZEL HAREKAT OPERASYONA KATILDI Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon başlatıldı. Operasyonda B.G. ve bazı zanlılar gözaltına alındı.