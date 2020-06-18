Mersin sahillerinde caretta caretta yuvaları artıyor

Kentte hava sıcaklığının yükselmesiyle anaç kaplumbağalar, yuva yapmak ve yumurtalarını bırakmak için kumsallara dönmeye başladı.Yılda sadece bir kez yumurtlamak için karaya çıkan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları, koruma altında olan ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde yuva yapmaya başladı.Enstitü yetkilileri de yuvaları tespit ettikten sonra vatandaşları uyarmak için bölgeye tabelalar astı.- "Her yıl biraz daha erken geliyorlar"ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının Türkiye ve Mersin için çok önemli olduğunu söyledi.Deniz kaplumbağalarının bulunduğu yerde biyoçeşitliliğin iyi durumda olduğunu dile getiren Kıdeyş, "Türkiye kıyılarında caretta caretta ile yeşil kaplumbağalar yoğun olarak ürüyor. Akdeniz'de böyle avantaja sahip çok az sayıda ülke var. Ülkemiz ve Mersin o açıdan çok avantajlı." diye konuştu.Kıdeyş, bu yıl anaç kaplumbağalarının yuva yapmaya başladığını belirterek, şöyle devam etti:"Mayısın ortasında kıyıya çıkıyorlar. Burada ilk yuva 13 Mayıs'ta oldu. Küresel ısınmanın etkilerinden dolayı her yıl biraz daha erken geliyorlar. Şu ana kadar 21 yuva belirledik. Normal duruma göre bu sayı fazla. Yaklaşık bir ay daha anne kaplumbağaların gelmesini bekleyeceğiz. Yuva sayısı bu yıl rekor kırabilir. İnsanlar koronavirüs dolayısıyla evde kaldı, plajlara, kumsallara pek gitmedi. Bundan dolayı daha fazla yuva görüyoruz."Kıdeyş, uzun yıllardır deniz ekosistemiyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "2013'ten beri çalışmalarımız sürüyor. Çalışmalarımızı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapıyoruz. Bulunduğumuz sahil koruma altında. Bu nedenle birçok etkiyi daha iyi değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.ODTÜ Bilimsel Proje Uzmanı Gülşah Can ise uzun yıllardır deniz kaplumbağalarıyla ilgili araştırma yaptığını söyledi.Enstitü sahilindeki yuva sayısında bu yıl artış olduğuna değinen Can, "Çalışmalarımız devam ediyor. 2013'ten bu yana 8 bin 340 yavru kaplumbağa denizle buluştu. Geçen yıla göre yuva sayısı arttı. Önümüzde bir ay daha var, sayı daha da artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!