5 ilde 'tefecilik' operasyonu: 36 gözaltı kararı

Mersin merkezli 5 ilde "tefecilik" yaptıkları iddia edilen 36 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "tefecilikle" haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 36 şüphelinin kimliği tespit edildi.

AA'nın haberine göre, zanlıların yakalanması için Mersin, İstanbul, Antalya, Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aranan şüphelilerden biri, Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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