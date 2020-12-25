Mersin merkezli 4 ilde torbacı operasyonu

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Mersin merkezli 4 ilde, 'torbacı' diye bilinen zehir tacirlerine yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Tarsus ilçesinin yanı sıra Adana, Van ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu satışı yapan ve KKTC'ye uyuşturucu madde gönderen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Drone destekli ve narkotik köpekler eşliğinde 300 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonel çalışmalarda, şüphelilerin evleri ve iş yerleri didik didik arandı.

Aramalarda çok miktarda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 ilde yakalanan toplam 20 kişi gözaltına alındı.