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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerde 11 kilo kokain ele geçirildi

        Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerde 11 kilo kokain ele geçirildi

        Mersin Limanı'ndaki gemide muz yüklü bir konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirildi.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 09:31
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        Limanda operasyon! Muz yüklü konteynerde ele geçirildi
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        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güney Amerika ülkelerinden Mersin Limanı'na uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yapıldı.

        Çalışmalar sonucunda, Ekvator'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerler riskli olarak değerlendirildi. Riskli konteynerler gemiden indirilerek 'x-ray' taramasından geçirildi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından bu konteyner arama hangarına alındı.

        Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin ön bölümüne gizlenmiş 10 paket halinde 11 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüphelilere yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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