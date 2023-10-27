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        Haberler Gündem Güvenlik Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi

        Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Uluslararası Limanı'nda yapılan 'Narkogüç' operasyonunda yasal yükü muz olan konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirildiğini, 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 20:50 Güncelleme: 27.10.2023 - 20:51
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        Mersin'de zehir tacirlerine darbe
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        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından narkotik suçlarla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Buna göre; Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekvador'dan gelecek olan gemideki muz kolilerinin içerisine kokain yerleştirildiği istihbaratı üzerine, Mersin Uluslararası Limanı'nda 'Narkogüç' operasyonu düzenledi. Gemide yapılan aramada, 610 kilogram kokain ele geçirildi, yükü teslim alacak firma sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı.Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.

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        #Ali Yerlikaya
        #Mersin Limanı
        #narko güç
        #Son dakika haberler
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