Mersin - Kıbrıs kaç kilometre? Mersin - Kıbrıs arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Mersin ile Kıbrıs arasındaki yolculuk, Akdeniz’in sevilen manzaraları eşliğinde kara ve deniz ulaşımı seçeneklerini sunar. Türkiye’nin güney sahilinde yer alan Mersin, tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkar. Kıbrıs ise Akdeniz’in incisi olarak özellikle son yıllarda dikkat çekmeye başlamıştır. Peki Mersin - Kıbrıs ne kadar sürede gidilir? Yolculuk detayları neler?

MERSİN - KIBRIS ARASI KAÇ km?

Mersin - Kıbrıs kaç km? İki durak arasındaki mesafenin kaç kilometre olduğu da merak konusudur. Mersin ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki mesafe farklı yollara ve gidilecek limana göre değişiklik gösterir. İşte detaylar;

Mersin-Girne arası yaklaşık 170 km’dir.

Mersin – Gazimağusa arası ise yaklaşık 210 km’dir.

MERSİN - KIBRIS ARASI MESAFE NE KADAR?

Mersin - Kıbrıs mesafe ne kadar? Bu iki durak arasındaki mesafe, bilhassa deniz yolu baz alınarak yapılırsa;

Girne Limanı’na en kısa mesafe 160-170 km,

Gazimağusa Limanı’na mesafe 200 km civarındadır.

MERSİN - KIBRIS NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

Mersin - Kıbrıs ne kadar sürede gidilir? Bu iki durak arasındaki yolculuk, kullanılan araçlara göre değişiklik gösterir. Sonuç olarak ulaşım süresi, tamamen gittiğiniz limana, feribot firmasına ve hava koşullarına bağlıdır. Ortalama bir süre vermek gerekirse;

Mersin-Girne feribot süresi: 6-7 saat arası.

Mersin-Gazimağusa feribot süresi: 8-9 saat arası. Not: Hızlı feribot kullanıldığında süre birkaç saat kısalabilir. Hava yoluyla gitmek istiyorsanız şu alternatifleri kullanabilirsiniz; Adana-Ercan uçuşu yaklaşık 45 dakika,

Adana’ya da Mersin’den karayolu ile ortalama 1 saat sürer.

Yani toplam seyahat süresi 2-2,5 saat arasında değişiklik gösterir. MERSİN - KIBRIS ARASI NASIL GİDİLİR? Mersin’den Kıbrıs’a ulaşmak için iki ana seçenek vardır. Deniz yolu ve hava yolu seçenekleri arasından kendinize uygun olanı tercih edebilirsiniz. Deniz Yolu (Feribot) Mersin Taşucu Limanı üzerinden Girne ve Gazimağusa’ya düzenli seferler yapılır. Bu alternatif, özellikle yaz aylarında yoğun olarak tercih edilir. Feribot ile yapacağınız yolculuklarda; Araçla geçiş yapabilirsiniz.

Bilet fiyatları uçağa göre daha ekonomik olabilir.

Deniz yolculuğunu sevenler için keyiflidir. Hava Yolu (Aktarmalı) Mersin’de havaalanı olmadığı için Adana Şakirpaşa Havalimanı üzerinden Kıbrıs Ercan Havalimanı’na uçuş seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Hava yolu ile yapılacak yolculuğun avantajları şöyledir; Çok daha kısa sürede ulaşım yapılabilir.

Daha konforlu bir seyahat seçeneğidir. MERSİN - KIBRIS ARASI GİTMEK KOLAY MI? Kıbrıs ve Mersin arasında gitmek son derece kolaydır. Bunun nedenleri arasında şunlar sıralanabilir; Her gün feribot seferi olması,

Adana üzerinden sık uçuş yapılması,

Yolculuğun kısa ve zahmetsiz olması,

Özellikle yaz sezonunda seferlerin sıklaşması. MERSİN’DE GEZİLECEK YERLER Kızkalesi

Cennet Cehennem Obrukları

Tarsus Şelalesi

Soli Pompeiopolis Antik Kenti

Mersin Marina

Mamure Kalesi

Narlıkuyu

Ayaş Plajı

Mersin Arkeoloji Müzesi

Kanlıdivane Antik Kenti KIBRIS’DA GEZİLECEK YERLER Girne Kalesi

Bellapais Manastırı

Kyrenia (Girne) Limanı

Gazimağusa Maraş Bölgesi

Karpaz Plajları

Salamis Antik Kenti

St. Hilarion Kalesi

Lefkoşa Büyük Han

Alagadi (Kaplumbağa) Plajı

Buffavento Kalesi

