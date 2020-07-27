Mersin'in turizm merkezi Kızkalesi'ndeki işletmeciler bayram tatilinden umutlu

AA

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki normalleşme süreciyle turizme yeniden açılan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde, işletmelere ilgi artıyor.Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) Başkan Yardımcısı Mustafa Kale, AA muhabirine, UNESCO tescilli Kızkalesi'nde, nitelikli 104 tesis ile 3 binin üzerinde yatak bulunduğunu belirtti.Günübirlik gelen tatilcilerle yatak kapasitelerinin geçici olarak arttığını ifade eden Kale, bunu kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.Turizm işletmecilerinin, doluluk oranlarını arttırmayı hedeflediğini ve bunun için en önemli fırsatın Kurban Bayramı tatili olduğunu vurgulayan Kale, "Turizm tesislerinde pandemi nedeniyle istenen doluluk seviyesine ulaşılamadı ama Kurban Bayramı'nda önemli bir doluluk oranını yakalayacağımıza inanıyorum. Tüm umutlarımız bayram tatiline kaldı, hazırlıklarımızı da buna göre yaptık. Sadece otellerin değil motel ve pansiyonların da dolmasını bekliyoruz." diye konuştu.Yurt dışından da rezervasyonların alındığını aktaran Kale, şöyle devam etti:"Otellerimiz dezenfekte edildi. Girişlerde ateş ölçülüyor, dezenfektan veriliyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarının tamamını yerine getiriyoruz. Bizim için öncelikle insanlarımızın sağlığı önemli. Bizim için önemli olan şey, tatile gelen insanların sorunsuz şekilde otellerimizden, tatil bölgemizden ayrılması ve 'gelecek yıl yine geleceğim' diyebilmesi."Otel işletmecisi Cengiz Ünal ise Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların aldığı Kovid-19 önlemlerinin tamamını uyguladıklarını vurgulayarak, ziyaretçilere sağlıklı bir tatil ortamı sunmaya çalıştıklarını söyledi.Geçen yıla oranla turist sayısı düşük olsa da bayram tatilinden umutlu olduklarını ifade eden Ünal, "Yoğunluk beklediğimiz Kurban Bayramı için yapılan rezervasyon talepleri sevindirici. Bayram tatili için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Herkesi bekliyoruz." diye konuştu.