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        Haberler Gündem Mersin'in Erdemli ilçesindeki yangın korkuttu

        Mersin'in Erdemli ilçesindeki yangın korkuttu

        Mersin'in Erdemli ilçesinde orman çevresinde siyah dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarda bulunmasıyla çok sayıda ekip sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 21:08 Güncelleme: 21.10.2023 - 21:08
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        Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü
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        Orman yangını diye bölgeye giden ekipler, plastik parçaların da yer aldığı moloz yangını ile karşılaşarak kısa sürede söndürdü.

        Yangın, Koyuncu Mahallesi'nin arka tarafından Güzeloluk Caddesi'nin alt tarafından ormanlık alanın yanında çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden siyah dumanları gören vatandaşlar orman yangını ihbarı verdi.

        SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

        Bunun üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'nden 3 arazöz ile orman işçileri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangının ormana yakın bölgeye atılan plastik atıklar ile molozların yandığını görerek müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü.

        Ekiplerin her ihtimale karşı bölgede soğutma çalışması yaptığı belirtildi.

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        #Mersin
        #Erdemli yangın
        #haberler
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