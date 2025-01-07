Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

REKLAM advertisement1 9 ZANLI GÖZALTINA ALINDI AA'da yer alan habere göre belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada, suçla alakalı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital malzeme, ruhsatsız tabanca ve mühimmatı ele geçirildi. REKLAM

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.