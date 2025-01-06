Mersin'de olay, Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi 225. Cadde'deki bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Ö.'nün yaşadığı evde ısınmak için kullanılan tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.

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İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ İHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası yapılan incelemede A.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR Cenaze otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yangınla ilgili inceleme sürüyor.